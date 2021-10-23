العراق يستعد لتوقيع عقد مع شركة سعودية لعلاج مشكلة شح مياه الزراعة

2021/10/23 | 18:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، قرب زيارة وزيرها محمد كريم الخفاجي، إلى السعودية لتوقيع عقد يهدف لحل مشكلة شح المياه المخصصة للسقي في العراق.وقال وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لديها عقد …

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