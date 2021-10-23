2021/10/23 | 18:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرارات حكومية بتوزيع اراضي سكنية على فئة محددة .. ومختصون يصفونه خارج الصلاحية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XQHlw5o9pnU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرارات حكومية بتوزيع اراضي سكنية على فئة محددة .. ومختصون يصفونه خارج الصلاحية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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