الكشف عن تفاصيل جريمة قتل امرأة لزوجها بمساعدة عشيقها في نينوى

2021/10/23 | 18:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى كشفت مديرية شرطة نينوى، اليوم السبت، تفاصيل جريمة امرأة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مديرية شرطة النصر وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى وقاضي التحقيق المختص وبعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير القسم ونخبة من ضباط التحقيق وبالتعاون مع …

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