2021/10/23 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _بغدادجدد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، رفضه لنتائج الانتخابات خلال اجتماع اللجنة العليا للانتخابات في المنظمة، فيما وجه كلمة خاطب فيها المتظاهرين

وذكر بيان لمنظمة بدر تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس تحالف الفتح الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ترأس ، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للانتخابات في منظمة بدر بحضور الامين العام المساعد عبد الكريم الانصاري، في مقر الامانة العامة ببغداد، لبحث جملة من المواضيع تتعلق بالانتخابات الأخيرة".

واضاف البيان ان"العامري تطرق خلال الاجتماع الى العملية الانتخابية، مجددا رفضه لنتائجها ومؤكداً في الوقت ذاته على الاستمرار بالطرق القانونية كافة من اجل ارجاع الحق الى نصابه".

ولفت البيان إلى أن"رئيس تحالف الفتح قدم شكره وامتنانه للمتظاهرين والمعتصمين الذين هبوا للدفاع عن حقوقهم المسلوبة ومصادرة أصواتهم"، مشددا على" اهمية الالتزام بسلمية التظاهر والحفاظ على التماسك الاخوي بينهم وبين القوات الامنية". من جانبه اكد الامين العام المساعد عبد الكريم الانصاري رفضه التام لنتائج الانتخابات محملا المفوضية العليا مسؤولية اي تلاعب او تزوير في نتائجها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باجتماع اللجنة العليا للانتخابات.. العامري يجدد رفض النتائج ويخاطب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باجتماع اللجنة العليا للانتخابات.. العامري يجدد رفض النتائج ويخاطب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).