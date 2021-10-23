ميركل تكشف عن خلاف في وجهات النظر مع بوتين منذ عام 2001

2021/10/23 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، أنها ومنذ عام 2001 كانت لديها خلافات في وجهات النظر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد خطابه في "البوندستاغ".

وقالت: "لقد كان واضحا دائما بالنسبة لي، أن هناك اختلافات كبيرة بيننا..



بالنسبة للرئيس الروسي، فإن انهيار الاتحاد السوفييتي حدث مأساوي، على العكس من ذلك، شعرنا بفرحة نهاية الحرب الباردة وفرحة الوحدة الألمانية والأوروبية ".

وفي حديثها عن الوضع في أوكرانيا، أشارت ميركل إلى أنها "لا تعتقد أن الأمر سيصل إلى مثل هذه المواجهة العسكرية تقريبا عند منعطف الاتحاد الأوروبي".

ووصفت ميركل حركة المهاجرين عبر بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي بأنها "تهديد مزدوج" بالنسبة لها.

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