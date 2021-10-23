2021/10/23 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم السبت ، عن اطلاق حملة الشاعر الشعبي " سمير صبيح " الخدمية لإسناد الجهة المنفذة لطريق بغداد – الكوت./انتهى5

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