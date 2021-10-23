تربية ميسان تدعو المحاضرين المتعاقدين معها بالدفعات السابقة الى المراجعة غدا

2021/10/23 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / دعت المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان ، المحاضرين المتعاقدين معها المعلنة اسمائهم في الوجبات السابقة جميعاً الذين لم يتسنى لهم المراجعة لاي سبب كان من اجل استلام العقد ، للحضور يوم غدا الاحد الى قاعة النشاط المدرسي في الساعة التاسعة صباحاً ، مؤكدة انه الموعد الاخير بالنسبة لهم"./انتهى

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