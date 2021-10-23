التيار الصدري لمرشحيه الخاسرين في الانتخابات: نتعامل معكم كنوّاب فائزين

2021/10/23 | 18:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد التيار الصدري، اليوم السبت ، لمرشحيه الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بأنه يتعامل معهم “كنواب فائزين”، مطالبا إياهم بتقديم “طلبات مناطقهم”.وقال التيار في بيان، إن “رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري، التقت مرشحي الكتلة الصدرية الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد نيابي في جميع محافظات العراق بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي واحمد المطيري النائب الاول لرئيس الهيئة”.وأوضح، أن “اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021”.ونقل البيان، عن الربيعي، قوله إن “كل مرشح ضمن الكتلة الصدرية لدينا هو نائب ولا يوجد لدينا مرشح […]

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