2021/10/23 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جدد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، رفضه لنتائج الانتخابات، فيما وجه رسالة للمتظاهرين للاتزام بسلمية التظاهرات.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “العامري ترأس اجتماعاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويوجه رسالة للمتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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