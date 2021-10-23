جراح كربلائي يستخرج

2021/10/23 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي وصحي مُتخصص في مُستشفى

سفير الإمام الحُسين ( ع ) الجراحي

التخصصي من إنتزاع " رصاصة طائشة " حطت في

الكتفِ الأيمن لفتاةٍ من أهالي

المُحافظة ( عُمرها لحظة الحادث 13 عاماَ

) أثناء منامِها مع

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