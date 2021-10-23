2021/10/23 | 18:57 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجح فريق طبي وصحي مُتخصص في مُستشفى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جراح كربلائي يستخرج "رصاصة طائشة " بمناسبة رياضية تستقر في كتف فتاة لمدة (8 ) سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سفير الإمام الحُسين ( ع ) الجراحي
التخصصي من إنتزاع " رصاصة طائشة " حطت في
الكتفِ الأيمن لفتاةٍ من أهالي
المُحافظة ( عُمرها لحظة الحادث 13 عاماَ
) أثناء منامِها مع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جراح كربلائي يستخرج "رصاصة طائشة " بمناسبة رياضية تستقر في كتف فتاة لمدة (8 ) سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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