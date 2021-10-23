بـ 3 محافظات.. القبض على 25 متهما بقضايا تتعلق بالمؤثرات العقلية

2021/10/23 | 18:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسلحة غير مرخصة ومشروبات كحولية.

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