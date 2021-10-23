لطمة مدوية على وجه مسؤول إيراني بارز.. وفيديو يوثق

2021/10/23 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، على الرغم من أن المحافظ كان ضابطا سابقا في الحرس الثوري.

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