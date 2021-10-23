الكهرباء توضح بشان تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية

2021/10/23 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية وتصدير إنتاجها إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان، إنه “لا يوجد أي اتفاق بشأن تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى العراق، حيث إن الموضوع لا يعدو كونه مقترحاً قدمه الجانب الإيراني أثناء زيارته إلى وزارة الكهرباء”.

وأضاف، أن “الوزارة أبلغت الجانب الإيراني بأن العراق يعمل بخطة خمسية تستهدف تأهيل قطاع الكهرباء وطنياً وتنويع مصادر الطاقة كما تعمل على إدخال الطاقة الشمسية بشكل واسع إلى البلاد وقطعت خطوات كبيرة ومهمة بإنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق الوثوقية والاستقرارية للشبكة الكهربائية”.

وأوضح أن “المباحثات تركزت على استمرارية تزويد العراق بالغاز والطاقة بسبب الحاجة القائمة خصوصا بفصل الصيف”.

واكد موسى، أن “الحكومة لديها اهتمام كبير بتأهيل البنى التحتية الوطنية لقطاع الكهرباء بهدف اكتفاء العراق ذاتياً من الطاقة”.

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