أكذوبة الخمس رضعات في الفقه - سامح عسكر

2021/10/23 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر معلومة لا ينتبه إليها جمهور المسلمين هي أن القرآن لم يقل بأن حد الرضاع الذي يثبت به الحُرمة (خمسة مشبعات) كما هو شائع، فهذا قول الفقهاء منسوخا بعدما كان (عشرة رضعات) مذكورة في الصحاح، والهدف كان توفيق ذلك النسخ بعدد رضعات (الكبير) ليس إلإ، وبالتالي فحد الرضاع في القرآن أقصاه (عامين) ولم يذكر الأدنى ليصبح الاجتهاد فيه مفتوحا، أي يمكن فطام الطفل بعد شهور أو عام..إلخ وفقا لمصلحة الأم والطفل ، وبالتال ......





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