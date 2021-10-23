فان ديزل يرافق ابنة صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفافها

2021/10/23 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزوجت ميدو ووكر، ابنة الممثل الراحل بول ووكر، من الممثل لويس ثورنتون آلان، في وقت سابق من هذا الشهر.حينها، قام فين ديزل، الممثل المشارك لـووكر في سلسة أفلام "Fast & Furious"، بالسير إلى جانب ابنة صديقه القديم في الممر.

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