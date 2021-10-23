شخص مجهول يصفع المحافظ زين العابدين رضوي بحضور وزير الداخلية

2021/10/23 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

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تلقى الحاكم الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران، زين العابدين رضوي، صفعة قوية أثناء حفل تنصيبه وعلى مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل

وتداولت وسائل إعلام إيرانية لقطات تظهر شخصا مجهولا، وهو يخرج فجأة من وراء الكواليس خلال كلمة محافظ أذربيجان الشرقية الجديد ويوجه صفعة قوية إلى وجه الأخير، وقال رضوي لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.

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