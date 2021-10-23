أردوغان: سفراء 10 دول بينهم ألمانيا والولايات المتحدة أشخاصًا غير مرغوب فيهم

2021/10/23 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفراء 10 دول بينهم المانيا والولايات المتحدة أشخاصًا غير مرغوب فيهم ببلاده، على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء العشرة عن كافالا، إنهم سيعرفون ويفهمون تركيا، وفي اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا، سيغادرونها.

وأشار إلى أنه فوض الأمر لوزير خارجيته للتعامل على الفور مع إعلان السفراء العشرة كأشخاص غير مرغوب بهم.

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، على إثر بيان مشترك طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وفي البيان الذي شاركته بعض هذه السفارات، ذكرت الدول أن قضية كافالا تلقي بظلها على احترام الديمقراطية في تركيا.

وشمل البيان كلاً من كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، حسب وكالة “الأناضول” الرسمية.

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