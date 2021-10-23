2021/10/23 | 19:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف صادق محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم السبت، على توزيع 4 آلاف قطعة أرض للجيش الأبيض في المحافظة.وقال إعلام المحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري صادق في مكتبه وبحضور مدير التخطيط العمراني المهندس ضياء الفتلاوي على التصميم القطاعي لدائرة صحة النجف بمساحة تزيد …

ظهرت المقالة محافظ النجف يصادق على توزيع 4 آلاف قطعة أرض للجيش الأبيض أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يصادق على توزيع 4 آلاف قطعة أرض للجيش الأبيض) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يصادق على توزيع 4 آلاف قطعة أرض للجيش الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).