كربلاء:حملة شبابية لتوفير احتياجات وملازم طلبة السادس الذين لاتتوفر لديهم امكانيات شرائها من الاسواق(صور)

2021/10/23 | 19:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة حملة

شبابية اطلق عليها مبادة ساعد غيرك

لتوفير الملازم والمحاضرات والكتب

والقرطاسية لطلبة الصف السادس بكافة

فروعه ويشمل هذا المشروع اضافة الى

كربلاء 15 محافظة عراقية .

و

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