بين الترحيب والرفض.. مواقف الكتل السياسية من بيان مجلس الامن

2021/10/23 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصدر مجلس الأمن الدولي، بياناً بشأن نجاح الانتخابات المبكرة في العراق.

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