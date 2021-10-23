أنباء عن اغتيال

2021/10/23 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرصد: اغتيال شخصية بارزة تعمل مع حزب الله اللبناني في سوريا

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