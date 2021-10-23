لأول مرة.. دورية روسية وصينية مشتركة عبر مضيق تسوغارو غرب المحيط الهادئ

2021/10/23 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان السبت، إن السفن الحربية الروسية والصينية أجرت أول دورية مشتركة على الإطلاق في الجزء الغربي من المحيط الهادئ.شملت الدوريات ما مجموعه 10 سفن حربية، خمس من كل دولة، واستمرت أسبوعًا، من 17-23 أكتوبر، غطت مساحة 1700 ميل بحري، وفقًا للوزارة.

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