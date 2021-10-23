2021/10/23 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لم يكن والدان مصريان يعتقدان أنهما سيعيشان نفس قصة الفيلم الأميركي الشهير “Wonder” (الأعجوبة)، الذي عرض عام 2017 وتدور أحداثه حول حياة الطفل أوغي بولمان، الذي ولد بمرض نادر في الوجه، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفل مصري مصاب “بالشيخوخة” يلتحق بالمدرسة ويحلم بالطب المركز الخبري الوطني.

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