لاول مرة.. رئيس وزراء اسرائيلي يزور دولة عربية

2021/10/23 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس وزراء إسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم السبت، إجراء زيارة إلى الإمارات، لتكون الاولى لرئيس وزراء إسرائيلي.وقال نفتالي بينيت: “سأسافر قريبا إلى الإمارات للقيام بزيارة أولى لرئيس وزراء إسرائيلي هناك, […]

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رئيس وزراء اسرائيلي يزور دولة عربية المركز الخبري الوطني.

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