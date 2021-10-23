دفاعاً عن دور النساء السوريات - عبدالله تركماني

2021/10/23 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني لا يمكن للحراك الشعبي السوري أن يحقق أهداف الشعب في الحرية والكرامة إن لم ينصف النساء اللواتي شاركن في صناعته، وفي صنع التغيير.



فبعد عشر سنوات على بدء الثورة وحراكها في الداخل والخارج، آن الأوان أن تنهض النساء السوريات باتجاه مزيد من المشاركة في صنع القرار السياسي كي لا يتشكل مستقبل سورية السياسي بصورة ذكورية عرجاء.



وقد كانت النساء السوريات حاضرات بقوة في التظاهرات السلمية في أحياء دمشق وحمص و ......





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