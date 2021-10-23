رأس المال: IV: شذرات متفرقة (111) - كارل ماركس

2021/10/23 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس [بيع قدرة – العمل والنقابات] [سيطرة موقتة على](*) قدرة – عمله.



وحين يبدأ عمله فعلياً، يكون هذا العمل قد كفّ سلفا عن أن يخص العامل، ونتيجة لذلك لم يعد بالوسع أن يبيعه.ونتيجة للطبيعة الغريبة لهذه السلعة الخاصة، أي بالتحديد قدرة – العمل، فإن السلعة المباعة تنتقل فعلية إلى يدي الشاري كقيمة – استعمالية بعد إبرام العقد بين الشاري والبائع.



وإن قيمتها – التبادلية، شأن قيمة أي سلعة ......





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