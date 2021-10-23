وزارة الكهرباء تنفي تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية

2021/10/23 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الكهرباء، تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية وتصدير إنتاجها إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان إنه لا يوجد أي اتفاق بشأن تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى العراق، حيث إن الموضوع لا يعدو كونه مقترحاً قدمه الجانب الإيراني أثناء زيارته إلى وزارة الكهرباء.

وأضاف، أن الوزارة أبلغت الجانب الإيراني بأن العراق يعمل بخطة خمسية تستهدف تأهيل قطاع الكهرباء وطنياً وتنويع مصادر الطاقة كما تعمل على إدخال الطاقة الشمسية بشكل واسع إلى البلاد وقطعت خطوات كبيرة ومهمة بإنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق الوثوقية والاستقرارية للشبكة الكهربائية.

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