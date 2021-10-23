#ميشيل_نجيب أستكمل فى مقالتى هذه ما أنهيت به مقالى السابق وهى عبارة: الأديان تؤكد لك عزيزى المؤمن أن الله هو الحل، وأنت بالتأكيد تؤيد ذلك والدليل أنك ترفع إليه صلواتك ودعواتك بالخير للمؤمنين وبالشر واللعنات وخراب وهلاك الغير مؤمنين، وتؤمن بذلك أشد الإيمان والكلام واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو فلسفة أو سفسطة، ويعنى هذا أنك تثق بأن إلهك الله يسمع دعواتك ويستجيب لها سواء كان بالخير أو بالشر، وبوضوح أكث ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الله ليس هو الحل - ميشيل نجيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الله ليس هو الحل - ميشيل نجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).