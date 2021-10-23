الله ليس هو الحل - ميشيل نجيب

2021/10/23 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب أستكمل فى مقالتى هذه ما أنهيت به مقالى السابق وهى عبارة: الأديان تؤكد لك عزيزى المؤمن أن الله هو الحل، وأنت ‏بالتأكيد تؤيد ذلك والدليل أنك ترفع إليه صلواتك ودعواتك بالخير للمؤمنين وبالشر واللعنات وخراب وهلاك الغير مؤمنين، ‏وتؤمن بذلك أشد الإيمان والكلام واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو فلسفة أو سفسطة، ويعنى هذا أنك تثق بأن ‏إلهك الله يسمع دعواتك ويستجيب لها سواء كان بالخير أو بالشر، وبوضوح أكث ......





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