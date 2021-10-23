توضيح بشأن تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية وتصديرها الى العراق

2021/10/23 | 19:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الكهرباء، السبت، تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية وتصدير إنتاجها إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 تشرين الاول 2021)، إنه "لا يوجد أي اتفاق بشأن تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى العراق، حيث إن الموضوع لا يعدو كونه مقترحا قدمه الجانب الإيراني أثناء زيارته إلى وزارة الكهرباء".

وأضاف البيان، أن "الوزارة أبلغت الجانب الإيراني بأن العراق يعمل بخطة خمسية تستهدف تأهيل قطاع الكهرباء وطنيا وتنويع مصادر الطاقة كما تعمل على إدخال الطاقة الشمسية بشكل واسع إلى البلاد وقطعت خطوات كبيرة ومهمة بإنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق الوثوقية والاستقرارية للشبكة الكهربائية".

وأوضح، أن "المباحثات تركزت على استمرارية تزويد العراق بالغاز والطاقة بسبب الحاجة القائمة خصوصا بفصل الصيف".

وتابع البيان، أن "الحكومة لديها اهتمام كبير بتأهيل البنى التحتية الوطنية لقطاع الكهرباء بهدف اكتفاء العراق ذاتيا من الطاقة".

N.A

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