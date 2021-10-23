2021/10/23 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم السبت، عن تخصيص قطع اراضي سكنية لعدد من الفئات منها لشهداء ثورة اكتوبر. وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المحافظ ترأس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ الديوانية يخصص قطع اراضي سكنية لهذه الفئات المركز الخبري الوطني.

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