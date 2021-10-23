2021/10/23 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ضبطت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، حاويتين مخالفتين للضوابط في ام قصر الجنوبي وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم ضبط حاويتين تحتوي على مواد (جزء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ام قصر الجنوبي..



ضبط حاويتين مخالفتين للضوابط والتعليمات المركز الخبري الوطني.

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