2021/10/23 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تصورا معي ان مجلس الامن الذي لم نسمع منه مرة واحدة ادانة واحده لمذابح الصهاينة بحق اهلنا في فلسطين ، يُعلن سعادته وتاييده لنتائج الانتخابات العراقية حتى قبل انتهاء المفوضية من النظر بمئات الطُعون المقدمة اليها !!لماذا ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما دخل فلسطين بالانتخابات العراقية؟.. الشابندر يعلق على سعادة مجلس الأمن!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما دخل فلسطين بالانتخابات العراقية؟.. الشابندر يعلق على سعادة مجلس الأمن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).