معاداة للزراعة.. محافظة عراقية تشجب قرار وزارتين يخص الملف الزراعي

2021/10/23 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادابدت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم السبت، استغرابها وامتعاضها من قرارات صادرة من وزارتي الزراعة والموارد المائية تخص الملف الزراعي.

وقال النائب الاول لمحافظ الديوانية فارس الحمزاوي لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة الموارد المائية اصدرت قرار بتخفيض الحصص المائية الخاصة بالخطط الزراعية بنسبة تصل لـ50٪؜ ".

وأضاف: "اما وزارة الزراعة فقد رفعت اسعار الاسمدة حيث كانت 450 الف واصبحت الان 580 الف ، مع تخفيض كمياتها حيث كانت 40كغم لكل دونم والان اصبحت 5 كغم لكل دونم".

وتابع الحمزاوي " نسجل اعتراضنا وامتعاضنا مع الاستغراب الشديد لهذه الاجراءات التي نعتقد انها معاداة للزراعة والمزارعين ".

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