رسمياً.. الاتحاد العربي للجودو يحدد ايار 2022 موعداً لاقامة بطولة ( بغداد السلام )

2021/10/23 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد الاتحاد العربي للجود، اليوم السبت، شهر ايار 2022 موعداً لاقامة بطولة ( بغداد السلام ) للاندية العربية للمتقدمين و الشباب والناشئين.

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