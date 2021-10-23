غدا .. اللقاء الاقوى بالدوري الانكليزي الممتاز .. مانشستر يونايتد وليفربول

2021/10/23 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يتابع محبو الساحرة المستديرة حول العالم في الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الاحد وعلى استاد / أولد ترافورد/ معقل المان يونايتد لمتابعة اللقاء المنتظر بين اصحاب الارض ونادي ليفربول، والذي يعد أحد أقوى مباريات الدوري الانكليزي الممتاز / البريميرليغ/ وعلى مدى سنوات عديدة.وستشهد قمة الجولة التاسعة مواجهة من نوع خاص، بين نجم ليفربول محمد صلاح والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.ويدخل فريق الشياطين الحمر اللقاء برصيد 14 نقطة، محتلا المركز السادس بترتيب فرق الدوري الممتاز ، بينما يحتل الريدز مركز الوصافة برصيد 18 نقطة./انتهى3

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