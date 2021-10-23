2021/10/23 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تألقها في الفترة الأخيرة، ننشر معلومات عن المذيعة رايا أبى راشد فهى مٌقدمة برامج لبنانية إيطالية ومنتجة تعيش في بريطانيا، اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب“Arabs got talent” ، وتعد رايا أول صحفية عربية تجرى مقابلات مع مشاهير هوليود ونجومها مثل “توم كروز وأنجلينا جولي”، ونجوم الموسيقى مثل “ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا“.

وتقدم رايا أبى رشد بتغطية جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تُقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وتُعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في سنة 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.

تزوجت “ريا أبى راشد” عام 2011، من رجل أعمال إيطالي “فاليريو”، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016 وتُدعى “لولا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 معلومات عن المذيعة رايا أبى راشد محاورة نجوم هوليوود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 معلومات عن المذيعة رايا أبى راشد محاورة نجوم هوليوود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).