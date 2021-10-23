2021/10/23 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الثقافة، اليوم السبت، العمل على تسهيل آليات إجراءات منح الفيزا للمثقفين والفنانين العرب والأجانب، فيما كشفت عن توجه لإقامة أسابيع ثقافية عربية في بغداد.وقال وكيل وزارة الثقافة، عماد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه حكومي لإقامة أسابيع ثقافية عربية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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