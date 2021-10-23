2021/10/23 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اليوم السبت بأنه أمر وزارة الخارجية

باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء

الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا

"أشخاصا غير مرغوب فيهم".

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله

"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يطرد سفراء 10 دول دفعة واحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يطرد سفراء 10 دول دفعة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).