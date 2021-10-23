2021/10/23 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قَدمَ وزير الشباب والرياضة عدنان

درجال، اليوم السبت ٢٣-١٠-٢٠٢١، تعازيه

للوسط الرياضي وكرة القدم ولعائلة

الفقيد الحارس السابق لمرمى المنتخبات

الوطنية محمد علي جعفر الذي وافتهُ

المنية أثر نوبة قلبية،

وب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يعزي الأوساط الرياضية برحيل الحارس السابق للمنتخبات الوطنية محمد علي جعفر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يعزي الأوساط الرياضية برحيل الحارس السابق للمنتخبات الوطنية محمد علي جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).