اللامي: موقف الراحل “سمير صبيح” برفض التطبيع ينم عن وطنيته

2021/10/23 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الشاعر علي اللامي، اليوم السبت، موقف الراحل “سمير صبيح” برفض التطبيع ينم عن وطنيته، مبينا ان الراحل منع من السفر لبعض الدول بسبب مواقفه المشرفة.وقال اللامي في “تغطية خاصة”، حول رحيل الشاعر سمير صبيح، ان “خسارة الشعر الشعبي كبيرة برحيل الشاعر الكبير سمير صبيح”، مبينا ان “الراحل سمير صبيح شكل ظاهرة شعرية […]

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