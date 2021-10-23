وفاة الملياردير الروسي فالنتين غابونتسيف

2021/10/23 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن عن وفاة رجل الأعمال الروسي فالنتين غابونتسيف، في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأخبر مصدر مقرب من عائلة رجل الأعمال مجلة “فوربس” بالخبر، كما أكد دينيس نجل غابونتسيف خبر وفاة والده.

ولا تزال الأسباب الحقيقية لوفاة غابونتسيف غير معروفة، مع العلم أنه كان يعاني ولعدة سنوات قبل وفاته من مرض السرطان.

وفالنتين غابونتسيف فيزيائي ورجل أعمال روسي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو شريك في ملكية “IPG Photonics”، وكان من أوائل رواد الأعمال في مجالات فيزياء وتكنولوجيا الليزر والألياف وتكنولوجيا الإلكترونيات الضوئية.

ولد في مدينة لفوف عام 1939، وتخرج من معهدها للتقنيات، وبدأ العمل في أحد مكاتب التصميم التابعة لوزارة صناعة الراديو في اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

أنشأ في سن الـ51 عاما مع ألكسندر شيستاكوف، الموظف في معهد “بوليوس” للأبحاث التابع لوزارة الصناعة الإلكترونية، شركة “IRE-Polyus LLC”، كما طور مفهوما لإنشاء مولدات بصرية كمومية على أساس منصة تكنولوجية جديدة.

وتمتلك شركته أيضا مصنعا في مدينة “فريازينو” بالقرب من موسكو، وتعتبر اليوم واحدة من أكبر الشركات المصنعة لليزر الصناعي في العالم، برأسمال سوقي قدره 8.9 مليار دولار.

حصل في عام 2010، على جائزة الدولة “لمجموعة من التطورات المبتكرة وإنشاء إنتاج عالي التقنية من الليزرات الليفية والعمود الفقري للألياف الضوئية وأنظمة الاتصالات المحلية”، كما إدراج في قائمة 28 عالما بارزا في مجال فيزياء وهندسة وتكنولوجيا الليزر.

واحتل غابونتسيف في أحدث قائمة لأغنى رجال الأعمال الروس، وفقا لمجلة “فوربس” المرتبة 54 بتقدير لثروته 2.8 مليار دولار.

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