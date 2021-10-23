2021/10/23 | 20:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود التركي ينتقد رحمه رياض ويقول هي تحتاج واحد يقيم صوتها | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ltNzVhF1PjI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود التركي ينتقد رحمه رياض ويقول هي تحتاج واحد يقيم صوتها | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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