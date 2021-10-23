2021/10/23 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ltNzVhF1PjI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود التركي ينتقد رحمه رياض ويقول هي تحتاج واحد يقيم صوتها | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمود التركي ينتقد رحمه رياض ويقول هي تحتاج واحد يقيم صوتها | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).