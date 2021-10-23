"كوي هيربس" يضرب أسماك العراق.. البيئة تعلن السيطرة والزراعة تكشف الأسباب

2021/10/23 | 20:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز حمادي، السيطرة على أزمة نفوق الأسماك شمال محافظة بابل، فيما كشفت وزراة الزراعة عن أسبابها.

تشير الزراعة إلى وجود آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف والخياشيم مما يدل على الإصابة بفيروس كوي هيربس

وقال حمادي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "أزمة نفوق الأسماك في شمال محافظة بابل تمت السيطرة عليها نتيجة التحرك العاجل لفرق وكوادر وزارة البيئة والزراعة ودائرة البيطرة ومديرية بيئة بابل".

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وأضاف البيان أن هذه النتيجة جاءت، من "خلال تقرير الفريق التوعوي والفني الذي شكله وزير البيئة وكالة الذي تابع الأزمة موقعيًا ويتضمن مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط كريم عسكر ومدير بيئة بابل وممثلي وزارة الزراعة وممثلي الموارد المائية".

وأكد مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير الحسون أن "الأزمة تم السيطرة عليها من خلال تكثيف الإجراءات مع الجهات القطاعية الحيوية للحيلولة دون انتشار الإصابات الفيروسية للأسماك في هذه المنطقة".

وأشار إلى أن "هناك عمل مشترك مع وزارة الزراعة ودائرة البيطرة ومديرية بيئة بابل، إضافة إلى الموارد المائية أثمرت تقليص الإصابات خلال الساعات الأولى سبقها رفع اكثر من 75٪ من الأقفاص المتجاوزة على النهر".

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات الأوسط كريم حميد عسكر أن من "الحلول المهمة التي قلصت الإصابات هي تقليل عدد الأسماك في كل قفص للحد من هذه الظاهرة".

وبيّن، "حرص وزارة البيئة والجهات المعنية على أن تكون الجهود مستمرة بتوعية المزارعين والمستثمرين للثروة السمكية من خلال كيفية التعاون على استيراد الأعلاف وتناولها وعدد الأسماك في كل قفص فضلًا عن الالتزام بالمحددات البيئية كافة والتي وضعتها الوزارة لتجنب تكرار هذه الظاهرة".

وعزت وزارة الزراعة، أسباب نفوق الأسماك في قضاء الطارمية ببغداد ومحافظة ديالى، إلى الإصابة بفيروس "كوي هيربس".

وقال مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة ثامر حبيب حمزة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أوعز بتشكيل فرق بيطرية للكشف عن سبب نفوق الأسماك بعد تلقيه شكوى من أحد المستثمرين في مجال تربية الأسماك في قضاء الطارمية بمحافظة بغداد".

وذكر أن "نتائج الكشف أظهرت نفوق أنواع مختلفة من الأسماك و باوزان متفاوتة على سطح الماء، كما لاحظ الفريق كثرة الطحالب المغطية للمسطحات المائية وتم إجراء تشخيص على عينات الأسماك النافقة وتبين وجود آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف والخياشيم مما يدل على الإصابة بفيروس كوي هيربس الذي سبب النفوق".

وأضاف، أن "الإصابة بهذا الفيروس تحدث خلال هذه الفترة بسبب اختلاف وتفاوت درجات الحرارة مما يساعد على تحفيز ظهور فيروس كوي هيربس الذي يسبب تعفن الخلاصم في الأسماك".

و أشار إلى "إرسال عينات من (أكباد وغلاصم وطحال) الأسماك النافقة وكذلك نماذج من مياه وطحالب من مناطق مختلفة لأغراض الفحص المختبري لتأكيد أسباب النفوق".

الإصابة بفيروس كوي هيربس تحدث خلال هذه الفترة بسبب اختلاف وتفاوت درجات الحرارة

ونوه مدير عام البيطرة إلى "أصدار توجيهات لكافة المستشفيات البيطرية برفع اقصى درجات الرصد والتحري للسيطرة على أي بؤرة مرضية يمكن أن تظهر في أي محافظة ومنها تبليغ رئيس السلطة الإدارية بتشكيل لجنة مركزية وحسب المادة 16 أولًا من قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 بالإضافة إلى منع نقل الأسماك من البؤر المرضية إلى المناطق الأخرى والسماح بتسويق الأسماك من المناطق الأخرى غير المصابة على أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية".

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