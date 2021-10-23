2021/10/23 | 20:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​فريق انكليزي يتراجع عن مطالبة مشجعيه بعدم ارتداء الزي العربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/23 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​فريق انكليزي يتراجع عن مطالبة مشجعيه بعدم ارتداء الزي العربي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​فريق انكليزي يتراجع عن مطالبة مشجعيه بعدم ارتداء الزي العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).