اسم جديد يطرح ضمن الجهاز الفني لتدريب المنتخب الوطني العراقي

2021/10/23 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مدرب نادي الرمثا الاردني العراقي، امين فيليب، أنه تم مفاتحته ليكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب العراقي. وقال فيليب في تصريح ل(بغداد اليوم) إن "الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم فاتحه لأن يكون ضمن الجهاز الفني المساعد لمدرب المنتخب الوطني العراقي بقيادة الهولندي ادفوكات".

وبين أن "تفكيره ينصب الان على مباراة فريقة الأخيرة مع الجزيرة و الذي يحتاج نقطة واحدة فقط ليتوج بلقب الدوري الأردني الممتاز".

و أكد أنه " بعد نهاية الدوري سيبحث موضوع انضمامه للمنتخب كما أبلغ الاتحاد العراقي بذلك"، لافتا إلى أن "مباراة فريقه الحاسمة ستكون رابع أيام الشهر المقبل و بعد نهاية الدوري الاردني ساحدد مستقبلي التدريبي".

و أشار إلى أنه "سيوافق على تدريب احد الأندية العراقية في حال تلقيه لعرض تدريبي بالدوري العراقي"، مؤكدا أنه"سيدرس أي عرض و في حال ملائمة العرض التدريبي سأكون بالدوري العراقي".

ولفت إلى أنه "قد عمل لسنوات كمساعد للراحل عمو بابا بنادي القوة الجوية قبل الرحيل إلى انكلترا و من ثم العودة آلى الدوري الاردني".

و سيكون فيليب على موعد انجاز جديد للتدريب العراقي في الدوري الاردني بعد أن فاز بآخر انجاز تدريبي عراقي مع الوحدات الكابتن عدنان حمدو كان آخر لقب قد حققه الرمثا عام 1982.

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