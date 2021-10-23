2021/10/23 | 21:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xcolfXF-FPY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع نسب العنف الأسري في المجتمع العراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع نسب العنف الأسري في المجتمع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).