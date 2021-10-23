المفوضية ترد 322 طعنًا وتقرر إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة

2021/10/23 | 21:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنها ستواصل النظر ببقية الطعون تباعًا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مفوضية الانتخابات، رد 322 طعنًا بنتائج الانتخابات، فيما قررت إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا اليوم السبت 23 تشرين الأول/أكتوبر، بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض 340 طعنًا على مجلس المفوضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل، أو مخالفته لأحكام الماده 38 /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابيه أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وأضافت، أن "المجلس قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعنًا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ أن فرز الأصوات وعدها يدويًا سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقًا والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وتابعت: "ستواصل المفوضية النظر ببقية الطعون تباعًا، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يوميًا لحين إكمالها جميعًا".

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