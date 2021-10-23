2021/10/23 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تشكيل اللجنة العلمية المعنية بمؤتمر تمكين المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة. وذكر بيان للأمانة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ألّفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



تشكيل لجنة معنية بمؤتمر تمكين المرأة المركز الخبري الوطني.

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