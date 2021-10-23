مسؤول حكومي : استقرار الاوضاع في ناحية ابي صيدا مرهون بعودة النازحين والتصدي لمثيري الفتن

2021/10/23 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حذر مسؤول حكومي في ديالى من"الخطر الامني والعشائري في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة رغم الانجازات الامنية التي حققتها قوات الرد السريع خلال الاشهر الماضية .وقال عبد الله الحيالي مدير ناحية ابي صيدا / وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القبض على المطلوبين للقضاء سينهي خطرا دائما يهدد السلم المجتمعي في ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة .مؤكدا ان استقرار الاوضاع في حوض الوقف مرهون بعودة النازحين والتصدي لمثيري الفتن التي تهدد النسيج الاجتماعي.واضاف ان قوات الرد السريع المتواجدة في ناحية ابي صيدا نجحت في التصدي لهجمات داعش الارهابي والحد منها ولكن ملف الناحية الساخن بحاجة الى حسم امني ومصالحة اجتماعية شاملة برعاية السلطة الامنية، وبخلاف ذلك ستعود اوضاعها الى ما كانت عليه سابقا فور انسحاب قوات الرد السريع"./انتهى

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