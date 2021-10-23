مفوضية الانتخابات :اكثر من « 300» محطة سيعاد فرزها يدويا في عموم المحافظات

2021/10/23 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن عضو الفريق الاعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخاباتت عماد جميل ان اكثر من « 300» محطة سيعاد فرزها يدويا في عموم المحافظات .وقال جميل في تصريح متلفز:"ان المفوضية نظرت في « 816» طعنا في نتائج الانتخاباتت وقبلت« 26»منها , مضيفا ان النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد انتهاء النظر في الطعون ".وتابع:"ان المفوضية ستعيد فرز المحطات المطعون بها فقط "./انتهى2

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